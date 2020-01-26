Umman Dışişleri Bakanı Alevi, Tahran'da Zarif ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umman Dışişleri Bakanı Alevi, Tahran'da Zarif ile görüştü - Son Dakika

Umman Dışişleri Bakanı Alevi, Tahran'da Zarif ile görüştü

6 saat önce

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Alevi, Tahran'da Zarif ile görüştü, System.String[]

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, başkent Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya geldi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) düzenlendiği İsviçre'nin Davos kasabasından ülkesine dönüşü esnasında Tahran'ı ziyaret eden Alevi, Zarif'le görüştü.

Bu, Alevi'nin, Zarif'le son bir ayda dördüncü görüşmesi oldu.

Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya gelen Zarif ile Alevi'nin, iki ülke ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konularını ele aldığı belirtildi.

Umman, İran ile ABD arasında ara buluculuk yapan ülkelerin başında geliyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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