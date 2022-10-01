Umman Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı "Yemen'deki ateşkesi" görüştü - Son Dakika
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Umman Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı "Yemen'deki ateşkesi" görüştü

01.10.2022 15:33
Umman Dışişleri Bakanı ile ABD'li mevkidaşı "Yemen'deki ateşkesi" görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki ateşkesin devamına ilişkin çabaları ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki ateşkesin devamına ilişkin çabaları ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Busaidi ve Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırıldı.

İki Bakan da Yemen'de yarın sona erecek ateşkesin uzatılması için sarf edilen çabalara desteklerini yineleyerek, bu ülkedeki taraflar arasında güven ve yapıcı diyaloğu geliştirmek için ortak çalışmanın önemini vurguladı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Yemen hükümeti ve Husilerin, 2 Nisan'dan itibaren süren ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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