Son Dakika Haberleri: Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü

51 dakika önce

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret kapsamında Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le bir araya geldi.

Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü, System.String[]
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaret kapsamında Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'le bir araya geldi.
Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Bin Alevi, Suriye rejimi lideri Esed ile başkent Şam'da görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarının yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için sarf edilen çabaların artırılmasına ilişkin meselelerin ele alındığı kaydedildi.
Umman Dışişleri Bakanı Bin Alevi'nin ziyaretinin, Suriye'de olayların patlak vermesinden yaklaşık 8 yıl sonra ülkeye giden Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir'in ardından en çok dikkati çeken ziyaretlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Beşir, Aralık 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'a birkaç saatlik sürpriz bir ziyarette bulunarak Esed ile bir araya gelmişti.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Kuveyt, Bahreyn ve Katar'ın üyesi olduğu Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Mart 2012'de Suriye'deki büyükelçilerini çekme kararı almıştı.
Geçen aralık ayında BAE ve Bahreyn, 7 yıl aradan sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:28 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Şam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyelilerin dönüşü için Azez'de hummalı çalışma Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:19:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]