Umman Dışişleri Bakanı, Yemen'de kalıcı ateşkes çalışmalarını ele aldı - Son Dakika

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM ve ABD Yemen özel temsilcileriyle, 7 yıldır savaşın devam ettiği ülkede, kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmaları görüştü.

Umman haber ajansı ONA'ya göre Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking ile başkent Muskat'ta ayrı ayrı bir araya geldi.

Busaidi-Grundberg görüşmesinde, tüm taraflarca Yemen'de kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması için yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, insani malzeme akışının kolaylaştırılması ve Yemen halkının güvenlik, istikrar, ulusal birlik ve ülkenin yeniden inşa edilmesi yönündeki özlemlerini gerçekleştirecek bir siyasi sürece girilmesi konularının ele alındığı ifade edildi.

Busaidi'nin, Lenderking ile görüşmesinde ise Yemen'deki son gelişmeler ve savaşın sonlandırılması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

ONA'nın haberinde, Grundberg ile Lenderking'in Umman'a ne zaman geldiği ve ziyaretlerinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Umman uzun zamandır, Yemen krizini çözmek ve barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.