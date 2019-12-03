Son Dakika Haberleri: Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İran'da
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Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İran'da

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İran'da

Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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