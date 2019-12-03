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Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, İran'da
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:10 Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret eden Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.
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