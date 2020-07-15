Umman, Fas ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Umman, Fas ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 281'e, Fas'ta 258'ye, Bahreyn'de 114'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 281'e, Fas'ta 258'ye, Bahreyn'de 114'e yükseldi. Tunus'ta da vaka sayısı arttı.

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Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1679 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkede can kaybının 281'e yükseldiği aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısı 61 bin 247, iyileşen sayısı ise 39 bin 38 olarak kayda geçti.

Umman'da ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan yurt dışına seyahat yasağı 4 ay sonra kaldırıldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Kovid-19'un Yayılmasından Kaynaklı Gelişmeleri İnceleyen Yüksek Komite, vatandaşların yurt dışına seyahat taleplerinin görüşüldüğünü belirtti.

Komite, görüşmelerde, ülkeye dönüşleri sırasında yetkili makamlar tarafından belirlenen önlemlerle uymaları şartıyla vatandaşların yurt dışına çıkma talebinin kolaylaştırılmasına karar verildiğini aktardı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle ülkede 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 245 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybının 258'e, vaka sayısının da 16 bin 181'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 13 bin 666'ya ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 hastası 3 kişinin daha vefat ettiğini duyurdu.

Açıklamada son verilere göre, virüs kaynaklı toplam can kaybının 114'e, vaka sayısının 34 bin 78'e, iyileşenlerin sayısının ise 29 bin 753'e ulaştığı bilgisi verildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1306'ya yükseldiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19'dan şu ana kadar 50 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1087 olduğu ifade edildi.

Bahreyn, Tunus, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman, Fas ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
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