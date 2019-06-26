Umman, Filistin'de 'büyükelçilik seviyesinde' yeni diplomatik misyon açacak
1 saat önce
ABD yönetimi İsrail-Filistin ihtilafına çözüm bulmak amacıyla Yüzyılın Anlaşması üzerinde çalışırken, Umman Filistin’de “büyükelçilik seviyesinde” yeni bir diplomatik misyon açacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:53
Amerikan yönetimi İsrail- Filistin
ihtilafına çözüm bulmak amacıyla Yüzyılın Anlaşması üzerinde çalışırken Umman Filistin'de "büyükelçilik seviyesinde" yeni bir diplomatik misyon açacağını açıkladı.
Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Sultanlık'ın Filistin halkını kardeşçe destekleme yaklaşımının devamı olarak, Sultanlık Filistin Devleti nezdinde büyükelçilik seviyesinde yeni bir diplomatik misyon açma kararı aldı." denildi. Açıklamada Umman Dışişleri Bakanlığından bir heyetin büyükelçiliğin açılması işlemlerini başlatmak üzere Ramallah
'a gideceği bildirildi.
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