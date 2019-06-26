Son Dakika Haberleri: Umman Filistin'e büyükelçilik açacak
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Umman Filistin'e büyükelçilik açacak

1 saat önce

Umman Dışişleri Bakanlığı Filistin'e büyükelçilik açacaklarını duyurdu.

Umman Filistin'e büyükelçilik açacak, System.String[]
Umman Dışişleri Bakanlığı Filistin'e büyükelçilik açacaklarını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada Filistin'e büyükelçilik açma kararı aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada kararın alınma amacının Sultan'ın da onayı ile Filistin'e destek olmak olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gerekli işlemleri başlatmak üzere Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyet Ramallah kentine gidecek" denildi.

Umman'ın destek kararı hakkında açıklamada bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü atılan adımı memnuniyet ile karşıladığını kaydetti.

Öte yandan bu destek adımının ABD'nin Bahreyn'de Filistin ekonomisi üzerine düzenlediği ve pek çok kesim tarafından tepki çeken Barış ve Refah Çalıştay'ın yapıldığı zamanda atılması dikkat çekti. - MUSKAT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:34 Kaynak: İHA
sosyal medya, dışişleri bakanlığı, umman, filistin, Politika
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