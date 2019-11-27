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Umman-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi
6 saat önce
Umman ile Fransa'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Umman ile Fransa'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.
Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, iki ülke tarafından Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kentinde gerçekleştirilen "Dağ Savaşçısı-3" tatbikatının sona erdiği belirtildi.
Haberde, tatbikatın programı ve içeriğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Umman, eylül ayında da ABD ve İngiltere'yle hava tatbikatı gerçekleştirmişti.
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