Son Dakika Haberleri: Umman-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi
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Umman-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

6 saat önce

Umman ile Fransa'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Umman-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi, System.String[]

Umman ile Fransa'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, iki ülke tarafından Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kentinde gerçekleştirilen "Dağ Savaşçısı-3" tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Haberde, tatbikatın programı ve içeriğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Umman, eylül ayında da ABD ve İngiltere'yle hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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