Umman-Fransa ortak askeri tatbikatı sona erdi

Umman, eylül ayında da ABD ve İngiltere 'yle hava tatbikatı gerçekleştirmişti.

Haberde, tatbikatın programı ve içeriğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberinde, iki ülke tarafından Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kentinde gerçekleştirilen "Dağ Savaşçısı-3" tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Umman ile Fransa 'nın 18 Kasım'da başlattığı ortak askeri tatbikat tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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