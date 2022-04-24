Umman, Husilerin alıkoydukları yabancı uyruklu 14 kişiyi serbest bıraktığını açıkladı - Son Dakika

Umman Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, alıkoydukları yabancı uyruklu 14 kişiyi serbest bıraktığını duyurdu.

Umman Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Husilerin, yabancı uyruklu 14 kişiyi serbest bıraktığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Umman'ın başkenti Muskat'a nakledildiği belirtildi.

Açıklamada bu adımın, İngiltere, Endonezya, Hindistan ve Filipin hükümetlerinin, Yemen'de alıkonulan bazı vatandaşlarının serbest bırakılmasına yardımcı olması talebi üzerine Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın talimatları doğrultusunda atıldığı ifade edildi.

Bakanlığın, gerekli izin belgelerinin verilmesini kolaylaştırmak için kardeş ülke Suudi Arabistan'la iletişim kurduktan sonra 14 kişinin ülkelerine gönderilmek üzere Umman Hava Kuvvetleri uçağıyla Muskat'a nakledildiği aktarıldı.

Serbest bırakılanlardan 3'ünün İngiltere, 7'sinin Hindistan vatandaşı, diğerlerinin de Filipin, Endonezya, Myanmar ve Etiyopya uyruklu olduğu belirtildi.

Açıklamada isimleri de yer alan kişilerin alıkonulma sebebi ve süresine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.