- Umman'ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

- Umman'ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp

MUSKAT - Körfez ülkesi Umman'da dünden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi kayboldu.

Körfez ülkesi Umman'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi. Umman'ın güneyindeki Zufar, Selala ve Sadah bölgelerini vuran sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kaybolduğu açıklandı. Selde mahsur kalan 12 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Selde çok sayıda ev ve sokak zarar görürken, su birikintilerinin altında kalan caddelerde çok sayıda araç sürüklendiği gözlendi. Umman meteoroloji uzmanları, ülkenin güneyindeki bölgelerde fırtına ve şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceğini bildirdi.