Umman ile ABD Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması
1 saat önce
Umman ile ABD Savunma Bakanlıkları arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.
Umman ile ABD
Savunma Bakanlıkları arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.
Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre anlaşma Maskat
yönetimi adına Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed er-Rasibi, Washington
yönetimi adına ise ABD'nin Umman Büyükelçisi Marc J. Sievers tarafından imzalandı.
Anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ile dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor.
Ayrıca anlaşma, Washington savaş uçak ve gemilerinin ülkeyi ziyareti sırasında başta Duqm Limanı olmak üzere Umman'ın bazı havaalanı ve limanlarında sunulan kolaylıklardan istifade edebilmesine imkan sağlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA
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