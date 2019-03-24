Son Dakika Haberleri: Umman ile ABD Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması

Umman ile ABD Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması

1 saat önce

Umman ile ABD Savunma Bakanlıkları arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.

Umman ile ABD Arasında Askeri İş Birliği Çerçeve Anlaşması, System.String[]
Umman ile ABD Savunma Bakanlıkları arasında askeri iş birliği çerçeve anlaşması imzalandı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın haberine göre anlaşma Maskat yönetimi adına Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed er-Rasibi, Washington yönetimi adına ise ABD'nin Umman Büyükelçisi Marc J. Sievers tarafından imzalandı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ilişkiler ile dayanışmanın güçlendirilmesini hedefliyor.

Ayrıca anlaşma, Washington savaş uçak ve gemilerinin ülkeyi ziyareti sırasında başta Duqm Limanı olmak üzere Umman'ın bazı havaalanı ve limanlarında sunulan kolaylıklardan istifade edebilmesine imkan sağlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:23 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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