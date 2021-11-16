Umman ile ABD arasında güvenlik iş birliği görüşmeleri yapıldı - Son Dakika

Umman ve ABD arasında, güvenlik iş birliği ve koordinasyon konularını içeren resmi görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, yeri ve katılımcılarına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmelerde, iki ülke arasında güvenlik iş birliği meselelerinin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmelerde, Umman ile ABD arasındaki ikili güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi yollarının yanı sıra 2022'de uygulanacak eğitim programları ve tatbikatların değerlendirildiği aktarıldı.

Haberde, söz konusu eğitim programları ve tatbikatların içeriği ile zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Görüşmelerin, çeşitli ortak güvenlik alanlarında Umman'ın yeteneklerinin ve güvenlik koordinasyonunun sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi kapsamında düzenlendiği belirtilen açıklamada, bunun bölgesel istikrar ve güvenliğin artırılmasına, iki dost ülke arasındaki sağlam stratejik ilişkilerin pekiştirilmesine yol açacağı kaydedildi.