Umman ile ABD arasında ortak hava tatbikatı - Son Dakika
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Umman ile ABD arasında ortak hava tatbikatı

6 saat önce

Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı.

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Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı.

Umman haber ajansı OMAN'da yer alan haberde, "Hassas Gözlem" ismi verilen tatbikata Umman ve ABD hava kuvvetleri ile ABD savaş uçaklarının katıldığı bildirildi.

Tatbikatla, Umman Hava Kuvvetlerinin savaş kapasitesinin ve bu kuvvetlerin sahip olduğu modern silah ve gelişmiş elektronik donanımın test edilmesinin yanı sıra Umman silahlı kuvvetleri ile dost ülkeler arasındaki operasyonel koordinasyon düzeyinin yükseltilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tatbikatın, süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:42 Kaynak: AA
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