Umman ile Pakistan askeri iş birliği alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

Umman, Pakistan ile askeri işbirliği alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, iki ülkenin savunma bakanlarının mutabakat zaptını imzaladığı törende, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed bin Nasır er-Rasibi ile Pakistan'ın Maskat Büyükelçisi Ahsen Vacan da hazır bulundu.

İmzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ortak çıkarlarına hizmet ettiği ve anlaşmayla askeri iş birliğini geliştirmenin hedeflendiği kaydedildi.

Umman ile Pakistan, Ocak 2019'da, ortak deniz tatbikatı da gerçekleştirilmişti.