Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi - Son Dakika
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Umman'ın doğa harikası: Darbat Vadisi

07.09.2022 11:48

Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar ilindeki Darbat Vadisi, bitki örtüsünün kapladığı geniş alanlara sahip dağlar arasında bir doğa harikası olarak yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar ilindeki Darbat Vadisi, bitki örtüsünün kapladığı geniş alanlara sahip dağlar arasında bir doğa harikası olarak yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Zufar vilayetinin Taka bölgesinde bulunan Darbat Vadisi, çöl iklimine sahip Basra Körfezi'nin güney kesiminde yer alması nedeniyle bir "mucize" olarak nitelendiriliyor.

Darbat Vadisi, Suudi Arabistan'ın güneyi ile Yemen'in kuzeydoğusunda yer alan Rubülhali Çölü'ne sadece 170 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla Darbat Vadisi, Arap Yarımadası'nın kızgın kum tepelerine yakın bölgede yemyeşil bitki örtüsü ve akarsularıyla yerli ve yabancıların vazgeçilmez ziyaret yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hint Okyanusu'na kadar uzanan Darbat Vadisi, su kaynakları ve zengin bitki örtüsüyle de çeşitli kuş türleri ile diğer canlıların üreme alanı görevini de üstleniyor.

Şelalelerin yer aldığı Darbat Vadisi, Umman'da benzeri olmayan güzel manzara ve yoğun bitki örtüsüyle Zufar'ın en güzel vadisi olarak biliniyor.

Darbat Vadisi, yaz mevsiminde dahi durmayan akarsularının oluşturduğu şelaleleriyle turistlerin uğrak yerlerinden biri.

Sonbaharda şelalelerin suyu artıyor

Sonbahar mevsiminde Darbat Vadisi'nde aşağı doğru akan suların yükselmesiyle çoğalan şelaleler, ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Darbat Vadisi'ni çevreleyen yemyeşil dağların zirveleri sonbaharda bulutlarla iç içe olurken, vadi yatağındaki tatlı akarsuların önünden aktığı birçok mağara da ziyaret edilebiliyor.

Sonbaharda yağışların artmasıyla birlikte uzunluğu 100 metreye çıkan Darbat Vadisi'ndeki şelaleler, en güzel manzarayı bu dönemlerde oluşturuyor.

Vadi, çeşitli doğa güzellikleriyle maceraperestleri de kendine çekmeyi başarıyor.

Darbat Vadisi'nde yer alan çok sayıdaki mağara ise yağışlar sırasında birer sığınma yeri olarak kullanıldığı gibi uzun yıllardır bölgede hayvancılık yapan çiftçiler tarafından deve ve küçükbaş hayvanlara barınak olarak da kullanılıyor.

Ummanlı fotoğrafçı ve gezgin Abdullah el-Maşeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darbat Vadisi'nin Zufar bölgesinde en yoğun ziyaret edilen turistik yer olduğunu söyledi.

Vadiyi, eşsiz manzaraya sahip şelalelerin yanı sıra tatlı suların oluşturduğu göletler, bitki örtüsüyle kaplı dağlar ve jeolojik etkenlerle şekillenmiş mağaraların yer aldığı çok zengin doğa parkı olarak tanıtan Maşeni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darbat Vadisi, çeşitli kuş ve canlıları barındıran bir hayvanat bahçesi. Öyle ki bu vadi, çok güzel kuş türlerinin üreme yeri. Bu kuş türlerinin bazıları göçmen olmaları hasebiyle bölgede sadece yılın belli mevsimlerinde görülebiliyor."

Maşeni, vadide çok sayıda yabani canlı türü olduğuna özellikle sonbahar mevsiminden sonra bunların görülebildiğine işaret etti.

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Kaynak: AA

Arap Yarımadası, Suudi Arabistan, Basra Körfezi, Güncel, Son Dakika

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