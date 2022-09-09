Umman'ın doğal güzelliğiyle öne çıkan Etiin bölgesi sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor - Son Dakika
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Umman'ın doğal güzelliğiyle öne çıkan Etiin bölgesi sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor

09.09.2022 13:10
Umman'ın doğal güzelliğiyle öne çıkan Etiin bölgesi sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor

Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar ilindeki Etiin Ovası ve Dağı, sonbaharda yeşile bürünerek eşsiz görünümüyle yerli turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

Umman'ın güneybatısında yer alan Zufar ilindeki Etiin Ovası ve Dağı, sonbaharda yeşile bürünerek eşsiz görünümüyle yerli turistlerin ilgi odağı haline geliyor.

Zufar ilindeki sıra dağlar, görenleri kendisine hayran bırakan birçok yüksek yeşil dağları içeriyor. Dağları ve ovalarıyla turistlerin gözde bölgelerinden biri olan Etiin, mekanı çevreleyen yeşillikler arasında yemyeşil çayırlar ve yüksek ağaçlardan oluşan manzaralarıyla ziyaretçilerine en iyi dinlenme fırsatı sunuyor.

Etiin Dağı

Yüzlerce turist, Hazreti Eyüb'ün defnedildiği söylenen camiyi ziyaret etmek için Salale bölgesindeki Etiin'e akın ediyor.

Mekanın çevresi, güzel doğal manzaralar ve yeraltı su kaynakları ile öne çıkıyor.

Ummanlı fotoğrafçı ve gezgin Abdullah el-Maşeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiin Dağı ve Ovası'nda sis ve yeşillik bir araya geldiğinde göz alıcı güzel manzaraların oluştuğunu söyledi.

Maşeni, doğa tutkunlarının Etiin Dağı'nın zirvesine çıkarak şehrin ve ovanın güzel manzarasını izleyebileceğini ifade etti.

Etiin Ovası

Salale'nin kuzeybatısında yer alan Etiin Ovası, turistik açıdan çekiciliği ve sağladığı rahatlık açısından tercih edilen bir yer olmasının yanı sıra ailelere günlük hayatın rutininden ve stresinden kaçarak, yemyeşil çayırları arasında nefes alma, buluşma ve en güzel zamanları geçirme fırsatı veriyor.

Maşeni, Etiin Ovası'nın, çarpıcı manzarası, gür yeşillikleri ve dinlenme için güzel yerleri sebebiyle Zufar'daki en önemli ovalardan biri olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Etiin Ovası'nın, doğası ve sunduğu hizmetlerle ülke içinden ve dışından doğaseverlerin buluşma yeri olması vesilesiyle entegre bir doğal tatil beldesi haline geldiğini aktaran Maşeni, eğlencesi, kampları, yerel restoranları, barbeküsü, aile toplantıları, yeşillikleri ve hizmetleri nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin nezdinde turizm beldesi olarak kabul edildiğini ifade etti.

Maşeni, ziyaretçilerin, Zufar'daki diğer kaynaklar gibi yağan yağmur miktarlarından etkilenen su kaynaklarından biri olan Cerziiz kaynağı dahil olmak üzere ovada bulunan çok sayıdaki su kaynaklarını ziyaret edebileceğini aktardı.

Ovada kamp yapmak

Kamp yapmak, çadır kurabileceğiniz ve sonbahar havasının tadını çıkarabileceğiniz Etiin Ovası'nı ziyaret etmeye teşvik eden birçok seçenekten sadece biri.

İlin birçok ovasında kurulan kamplar, sonbahar mevsiminin geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Zufar halkının çoğu, sonbaharın başlangıcından sonuna kadar, güzel doğanın tüm parlak renklerinin ortasında, çiy ve yağmur damlalarının göz alıcı güzel manzarasını izleyerek dinlenmek için Etiin Ovası'nda kamp yapıyor.

Zufar'da sonbahar

Zufar yıl boyunca ılıman bir iklimde seyrediyor ancak Hint Okyanusu'ndan gelen batı rüzgarlarından etkileniyor; ormanları yoğun bulutlar ve sis eşliğinde mevsimsel yağmurlar alıyor.

Toprakların yeşillendiği, ağaçların koyu yeşil renge büründüğü, yoğun bulutlu mevsimde bölge turizmi canlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umman'ın doğal güzelliğiyle öne çıkan Etiin bölgesi sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor - Son Dakika

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