Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden "Asker Kulesi" - Son Dakika
Üye Girişi

Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden "Asker Kulesi"

10.09.2022 14:13

Umman'ın güneybatısındaki Zufar kentinde eşsiz mimarisiyle bölgenin tarihine tanıklık eden El-Asker Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Umman'ın güneybatısındaki Zufar kentinde eşsiz mimarisiyle bölgenin tarihine tanıklık eden El-Asker Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kut Asker olarak da bilinen kule, Umman Sultanı Teymur bin Faysal Al Said (1913-1932) döneminde kentteki Taka ilçesini ve sakinlerini dış saldırılara karşı koruma amacıyla inşa edildi.

Uzun yıllar boyunca yerel yönetimlerin karargahı olarak kullanılan tarihi kule, 2008 yılında dönemin Umman Sultanı Kabus bin Said'in talimatlarıyla aslına uygun şekilde restorasyonu gerçekleştirilerek ziyarete açıldı.

İnşa edilmesi amacı kent güvenliği

AA'ya konuşan Asker Kulesi Sorumlusu Muhammed Ahmed Savahrun, "Taka Kalesi, Umman'ın güneyinde Zufar vilayetinin en meşhur kalesidir." dedi.

Asker Kulesinin günümüze kadar korunmuş tarihi yapı olması nedeniyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğine işaret eden Savahrun, "Asker Kulesini inşa etmenin asıl amacı kent güvenliğiydi. Taka kentinin muhafız askerleri gözetleme görevini buradan yapıyordu, komutanları ise Taka Kalesi'nde kalıyordu." ifadelerini kullandı.

Savahrun, Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı'nın bölgede turizme kazandırdığı birkaç yapıdan biri olan Asker Kulesine tarihi bir miras olarak sahip çıktıklarını söyledi.

Taka Kalesi de bölgede varlığını koruyor

Asker Kulesi yakınında bulunan Taka Kalesi de sanatsal renkleriyle bölgede varlığını koruyan tarihi eserler arasında yer alıyor.

Sahip olduğu üstün tasarımı ve sanatsal işlemeleriyle Umman'ın kültürel mirasına ışık tutan Taka Kalesi, Sultan Kabus'un anne tarafından dedesi kabile şeyhi Ali bin Teman el-Maşeni tarafından bir dönem konak olarak kullanıldı.

Arap İslam mimarisini yansıtan Taka Kalesi, idare ve askeri amaçlarda kullanılmak üzere yapılan kuleler, sığınaklar ile diğer bazı bölmelerden oluşuyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Muhammed Ahmed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden 'Asker Kulesi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 14:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: Umman'ın Zufar kentinde tarihe tanıklık eden "Asker Kulesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement