Umman'ın yeni sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur oldu - Son Dakika

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı oldu.



Umman resmi televizyonunun haberine göre, Sultan Kabus'un vefatının ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi boş kalan makama kimin geleceğini belirlemek için bir araya gelerek Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yer aldığı zarfı açtı.

Zarfta ülkenin başına Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'in geçmesinin vasiyet edildiğinin öğrenilmesi üzerine sultan ailesi Heysem bin Tarık'ı Umman Sultanı olarak atadı. Heysem bin Tarık yemin ederek görevine başladı.

Sultan Kabus'un amcasının oğlu olan Bin Tarık (66), 2002 yılından bu yana Kültür ve Miras Bakanı olarak görev yapıyordu. Bin Tarık, aynı zamanda Sultan Kabus'un özel temsilcisi olarak görevler üstlendi.

Umman Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında vefat etmesinin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.