Üye Girişi
Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor - Son Dakika

Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor

21.12.2021 11:48

Umman'ın doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zufar kenti, mağaralarıyla da turistlerin ve tarih severlerin ilgi odağı oluyor.

Umman'ın doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zufar kenti, mağaralarıyla da turistlerin ve tarih severlerin ilgi odağı oluyor.

Coğrafi yapısı itibarıyla doğal zenginliklere sahip kentte, farklı tür ve boyutlarda yüzlerce mağara bulunuyor.

Yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Zufar, bazıları yaklaşık 70 milyon yıl önce oluşan mağaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Kentin Mağsil bölgesinde bulunan önemli mağaralarından Mernif de sıkça ziyaret edilen turistik noktalardan biri.

Mağara için özel koruma önlemleri alan ve bölgeyi turistik bir mekana dönüştüren Ummanlı yetkililer, ziyaretçilerin turlarını kolaylaştıracak şekilde de özel yollar ve dinlenme tesisleri inşa etti.

Kentteki mağaralar ayrıca, bilimsel araştırma ekiplerinin de çalışmalarına konu oluyor.

Mernif Mağarası

AA muhabirine bilgi veren Jeoloji Uzmanı Ali bin Ferac el-Kesiri, Mernif Mağarası'nın, sert kireç taşından oluşan devasa bir kayanın altında bulunduğunu ve jeolojik haritalara göre Oligosen döneminde oluştuğunu söyledi.

Bu kayaların denizdeki oluşum yaşının 28 ile 30 milyon yıl arasında olduğu yönünde bir kanaatin bulunduğunu aktaran Kesiri, mağaranın oluştuğu kayanın, yaşı ve bileşimi bakımından çevredeki diğer kayalardan farklı olduğunu dile getirdi.

Kesiri, Mernif'in ayrıca, dikit veya sarkıt içermemesi nedeniyle de diğer mağaralardan ayrıştığını ifade etti.

"Kentte bilimsel araştırmalara konu olan 5 veya 6 mağara var"

Bölgede çok sayıda mağara bulunduğunu aktaran Kesiri, "Zufar, kireç taşı bir bölge özellikle sonbahar yağmurlarıyla mağaraların oluşumu için uygun bir ortama sahip." dedi.

Kesiri ayrıca, "Kentte bilimsel araştırmalara konu olan 5 veya 6 mağara var; kaya oluşumları ve dağlardaki derinlikleri açısından eşsiz özelliklere sahipler." ifadesini kullandı.

3 jeolojik bölge

Umman'da 3 farklı jeolojik bölge bulunduğunu kaydeden Kesiri, ülkenin kuzeyindeki jeolojik bölgenin, ilk olarak deniz tabanında oluşan ve sonrasında yaklaşık 70 milyon yıl önce yeryüzüne çıkan ofiyolit denilen kayaçlardan etkilendiğini, Maskat ve Semail şehirlerinde de benzer bir durumun söz konusu olduğunu anlattı.

Umman'ın orta kısımlarında yer alan ve Dukm ile Mesira Adası'nda örneğinin görülebileceği ikinci jeolojik bölgenin, bazı antik kayaların yüzeye çıktığı Hakaf bölgesinden etkilendiğini aktaran Kesiri, Zufar kentinin ise üçüncü jeolojik bölgeye ait olduğunu ve bu bölgenin Kızıldeniz'in oluşumunu sağlayan tektonik aktiviteyle büyük ölçüde bağlantılı olduğunu kaydetti.

Umman'da mağara turizminin geleceği var

Umman'daki Cin Meclisi Mağarası'nın da dünya çapında en büyük mağaralardan biri olduğunu ifade eden Kesiri, "Mağaralar, insanlık tarihi açısından özel ve çok büyük bir öneme sahip. Çünkü eski insanlar, yazılarını ve çizimlerini mağara duvarlarına kaydetmiştir." dedi.

Mağaraların bulundukları bölgelerin antik iklimi hakkında da bilgi verdiklerini kaydeden Kesiri, dikitler ve sarkıtların, nasıl oluştukları, yağışların niteliği ve miktarı hakkında çok değerli bilgiler sakladıklarını aktardı.

Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor
Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor
Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor
Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor
Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor

Araştırma, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:30 Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?
16:25 Nergis Kumbasar, cüretkar kıyafet tercihiyle gündemden düşmeyen kızı hakkında konuştu: Yasmin çok dozunda giyiniyor
16:24 Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
15:45 Türk gazeteciler Rusya'da gözaltına alındı! Belgesel çekmeye gitmişlerdi, insanlık dışı muamele görüyorlar
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti? Turgut Özal, "Dövize Çevrilebilir Mevduat" uygulamasıyla ilgili ne demişti?         
16:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
16:25
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor Dün 1.063 lirayla rekor kıran altın, resmen çakıldı! Gram 773 liradan işlem görüyor         
11:00
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında aracına göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında aracına göre alınacak MTV tutarları         
08:55
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 16:40:08. #1.12#
SON DAKİKA: Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement