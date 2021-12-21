Umman'ın Zufar kenti mağara turizmiyle ilgi çekiyor - Son Dakika

Umman'ın doğal güzellikleriyle dikkati çeken Zufar kenti, mağaralarıyla da turistlerin ve tarih severlerin ilgi odağı oluyor.

Coğrafi yapısı itibarıyla doğal zenginliklere sahip kentte, farklı tür ve boyutlarda yüzlerce mağara bulunuyor.

Yılda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Zufar, bazıları yaklaşık 70 milyon yıl önce oluşan mağaralarıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Kentin Mağsil bölgesinde bulunan önemli mağaralarından Mernif de sıkça ziyaret edilen turistik noktalardan biri.

Mağara için özel koruma önlemleri alan ve bölgeyi turistik bir mekana dönüştüren Ummanlı yetkililer, ziyaretçilerin turlarını kolaylaştıracak şekilde de özel yollar ve dinlenme tesisleri inşa etti.

Kentteki mağaralar ayrıca, bilimsel araştırma ekiplerinin de çalışmalarına konu oluyor.

Mernif Mağarası

AA muhabirine bilgi veren Jeoloji Uzmanı Ali bin Ferac el-Kesiri, Mernif Mağarası'nın, sert kireç taşından oluşan devasa bir kayanın altında bulunduğunu ve jeolojik haritalara göre Oligosen döneminde oluştuğunu söyledi.

Bu kayaların denizdeki oluşum yaşının 28 ile 30 milyon yıl arasında olduğu yönünde bir kanaatin bulunduğunu aktaran Kesiri, mağaranın oluştuğu kayanın, yaşı ve bileşimi bakımından çevredeki diğer kayalardan farklı olduğunu dile getirdi.

Kesiri, Mernif'in ayrıca, dikit veya sarkıt içermemesi nedeniyle de diğer mağaralardan ayrıştığını ifade etti.

"Kentte bilimsel araştırmalara konu olan 5 veya 6 mağara var"

Bölgede çok sayıda mağara bulunduğunu aktaran Kesiri, "Zufar, kireç taşı bir bölge özellikle sonbahar yağmurlarıyla mağaraların oluşumu için uygun bir ortama sahip." dedi.

Kesiri ayrıca, "Kentte bilimsel araştırmalara konu olan 5 veya 6 mağara var; kaya oluşumları ve dağlardaki derinlikleri açısından eşsiz özelliklere sahipler." ifadesini kullandı.

3 jeolojik bölge

Umman'da 3 farklı jeolojik bölge bulunduğunu kaydeden Kesiri, ülkenin kuzeyindeki jeolojik bölgenin, ilk olarak deniz tabanında oluşan ve sonrasında yaklaşık 70 milyon yıl önce yeryüzüne çıkan ofiyolit denilen kayaçlardan etkilendiğini, Maskat ve Semail şehirlerinde de benzer bir durumun söz konusu olduğunu anlattı.

Umman'ın orta kısımlarında yer alan ve Dukm ile Mesira Adası'nda örneğinin görülebileceği ikinci jeolojik bölgenin, bazı antik kayaların yüzeye çıktığı Hakaf bölgesinden etkilendiğini aktaran Kesiri, Zufar kentinin ise üçüncü jeolojik bölgeye ait olduğunu ve bu bölgenin Kızıldeniz'in oluşumunu sağlayan tektonik aktiviteyle büyük ölçüde bağlantılı olduğunu kaydetti.

Umman'da mağara turizminin geleceği var

Umman'daki Cin Meclisi Mağarası'nın da dünya çapında en büyük mağaralardan biri olduğunu ifade eden Kesiri, "Mağaralar, insanlık tarihi açısından özel ve çok büyük bir öneme sahip. Çünkü eski insanlar, yazılarını ve çizimlerini mağara duvarlarına kaydetmiştir." dedi.

Mağaraların bulundukları bölgelerin antik iklimi hakkında da bilgi verdiklerini kaydeden Kesiri, dikitler ve sarkıtların, nasıl oluştukları, yağışların niteliği ve miktarı hakkında çok değerli bilgiler sakladıklarını aktardı.