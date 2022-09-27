Umman'daki Şaat Dağları, mavi ve yeşillikler arasında "bulutları kucaklıyor" - Son Dakika
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Umman'daki Şaat Dağları, mavi ve yeşillikler arasında "bulutları kucaklıyor"

27.09.2022 12:36

Umman'ın Zufar vilayetinin Şaat Dağları, rakımı 1000 metreye ulaşan ve adeta "bulutları kucaklayan" görüntüsüyle ziyaretçilerine eşsiz doğa manzarasını seyir imkanı veriyor.

Umman'ın Zufar vilayetinin Şaat Dağları, rakımı 1000 metreye ulaşan ve adeta "bulutları kucaklayan" görüntüsüyle ziyaretçilerine eşsiz doğa manzarasını seyir imkanı veriyor.

Zufar'ın Yemen sınırına yakın Rahyut kentinde yer alan Şaat, "Kamer Dağları" olarak bilinen sıra dağları içinde yer alıyor.

Yüksekliği yaklaşık 1000 metreye ulaşan dağlar, Umman Denizi'nin kıyısına doğru uzanıyor. Denize kuşbakışı bir görüntüyle bakılabilen ve sık ağaçlarla kaplı dağlar, sonbaharda ziyaretçilerine farklı görsel imkanı sunuyor.

Mavi ve yeşil tonlarının iç içe olduğu, dağların adeta bulutlara kadar uzandığı bölge, ülkenin önde gelen turizm alanlarından biri olarak biliniyor.

Turistler için çeşitli faaliyet olanakları

Zufar'ın merkezi Salale ile Rahyut, uluslararası standartlardaki bir yol ile bağlanıyor. Ziyaretçiler bu yolda ilerlerken yeşilin farklı tonlarıyla kaplı dağları görebiliyor.

Rahyut kenti ayrıca aralarında 10 yıl kadar önce restorasyon çalışmaları tamamlanan Rahyut Kalesi'nin de içerisinde olduğu bazı tarihi eserlere ev sahipliği yapıyor.

Bölge yerli ve yabancı turistler, mizaçlarına göre bölgede farklı uğraşlara yöneliyor. Bazı turistler, onlarca kilometreyi bu doğa güzelliğini seyrederek yürümeyi tercih ederken, fotoğraf tutkunları ise en iyi sahneleri ve anıları yakalamak için çabalıyor.

Ziyaretçilerin güvenliği gözetiliyor

Dağların doğrudan denize uzanması nedeniyle bölgedeki gezintiler konusunda ihtiyatlı olunması tavsiye ediliyor. Umman hükümetinin de bölgedeki güvenlik önlemlerine büyük önem verdiği dikkati çekiyor.

Deniz kıyısı boyunca inşa edilen koruyucu bariyerlerin yanı sıra otoparklar, kaldırımlar gibi aktif kullanılan alanlarda da gerekli tedbirler alınıyor.

Her mevsimde ziyaret imkanı

Basra Körfezi'nde havaların yıl boyunca yüksek sıcaklıklarda seyretmesine rağmen Zufar ile Şaat Dağlarının yer aldığı Kamer Dağları aylar boyunca nemli ve ılıman bir iklime sahip.

Bu da turistlere bölgeyi her mevsimde ziyaret edebilme imkanı sunuyor. Bölge sakinleri de verimli arazileri nedeniyle arazilerinde börülce ve mısır gibi mevsim ürünlerini yetiştiriyor.

Bölgede ayrıca deve, koyun, inek yetiştiriciliği gibi hayvancılığın yanı sıra ticaret ile balıkçılık ve çömlekçilik meslekleri de icra ediliyor.

Öte yandan bölgede özellikle kadınlar da palmiyeden çeşitli ürünler yapıyor.

Ulaşımın iyileştirilmesiyle bölgeye yönelik ilgi arttı

Araştırmacı Tarık bin Salim en-Nehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiye göre ulaşımın daha kolay olması dolayısıyla Şaat bölgesinin son birkaç yılda popülerliğinin artığını aktararak, "Şaat bölgesi, ziyaretçilerine sanki bir uçağın içerisinde bulutların içinden geçiyormuşçasına yerde iken bulutları kucaklama imkanı veriyor. Ayrıca Umman Denizi'nin yüksek rakımdan görülmesine olanak tanıyan göz kamaştırıcı bir manzarayı gözler önüne seriyor." dedi.

Bölgenin bu doğal çeşitliliğinin, hava fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için uğrak noktası haline geldiğine dikkati çeken Nehdi, bölgenin ayrıca tarım ve hayvancılıkla meşgul olan; sade yaşam tarzlarıyla ön plana çıkan kırsal köylerdeki yerel halkla tanışma fırsatı da sunduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Umman Denizi, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'daki Şaat Dağları, mavi ve yeşillikler arasında 'bulutları kucaklıyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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