Son Dakika Haberleri: Umman: "İsrail'i Bir Orta Doğu Ülkesi Olarak Kabul Ediyoruz"

Umman: "İsrail'i Bir Orta Doğu Ülkesi Olarak Kabul Ediyoruz"

35 dakika önce

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ettiklerini ve Körfez krizinde bir rahatlama beklediklerini açıkladı.

Umman:
Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Alevi, İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ettiklerini ve Körfez krizinde bir rahatlama beklediklerini açıkladı.

Alman Deutche Welle (DW) televizyonuna konuşan Alevi, "Biz İsrail'i bir Orta Doğu ülkesi olarak kabul ediyoruz ancak İsrail'in kendisi, Orta Doğu ülkesi olarak kabul edilmesi durumunda katlanacağı sonuçlardan endişeli olabilir." dedi.

Filistin-İsrail barışı konusunda ise Alevi, ülkesinin Filistin ile İsrail arasında çözüme yönelik arabuluculuğu desteklemeye devam ettiğini belirtti.

İran konusunda bir soruyu "İran'la ilişkilerimiz devam edecek, bunu Körfez'deki kardeşlerimiz biliyor." diye yanıtlayan Alevi, "İsrail'le yakınlaşmaya rağmen mi?" sorusuna da "Herhangi bir tarafla yakınlaşmamıza rağmen." diye cevap verdi.

Körfez'deki siyasi duruma ilişkin ise Alevi, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) hala devam ediyor, siyasi anlaşmazlık da devam ediyor. KİK ayrı, anlaşmazlık ayrı şeydir. Dolayısıyla birinin diğerini ortadan kaldırması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'in Körfez krizinde çözüme yönelik çabalarını desteklediklerini söyleyen Alevi, gelecekte krize ilişkin rahatlama beklediklerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansta Alevi'nin de aralarında olduğu birçok Arap ülkesinin dışişleri bakanıyla bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Yıllık Beklenti Sona Eriyor" Deyip Müjdeyi Verdi İYİ Parti, 79 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 19:41:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umman: "İsrail'i Bir Orta Doğu Ülkesi Olarak Kabul Ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]