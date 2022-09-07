Umman, 2022 Dünya Kupası taraftarlarının ülkeye girişlerini kolaylaştıracak program hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Umman, 2022 Dünya Kupası taraftarlarının ülkeye girişlerini kolaylaştıracak program hazırladı

07.09.2022 16:15
Umman, 2022 Dünya Kupası taraftarlarının ülkeye girişlerini kolaylaştıracak program hazırladı

Umman, kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarını ağırlama programının bir parçası olarak, ücretsiz vizeler ve Muskat ile Doha arasında sık uçuşlar yoluyla taraftarların Umman topraklarına girişlerini kolaylaştırmayı planladığını duyurdu.

Umman, kasım ayında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası taraftarlarını ağırlama programının bir parçası olarak, ücretsiz vizeler ve Muskat ile Doha arasında sık uçuşlar yoluyla taraftarların Umman topraklarına girişlerini kolaylaştırmayı planladığını duyurdu.

Umman Turizm Müsteşarı Azzan bin Kasım el-Busaidi, başkent Muskat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, Katar'da kasım ayında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası ile eşzamanlı olarak uygulayacağı programla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Busaidi, ülkesinin programının, Dünya Kupası taraftarlarına Umman'a girmeleri için ücretsiz vize verilmesinin yanı sıra Muskat ve Doha arasında günlük uçuşlar ile havaalanı ve ulaşımda kolaylık sağlamaya odaklandığını söyledi.

Programın, etkinlikler ve faaliyetlere ek olarak oteller ve turizm paket programları ile promosyonları da kapsadığını aktaran Busaidi, Umman hükümetinin, birçok iş birliği alanı aracılığıyla Katar'ın kupaya başarılı şekilde ev sahipliği yapma çabalarını desteklemeyi önemsediğini vurguladı.

Umman Hava Yolları Devlet İşleri Müdürü Halid el-Belluşi de "Ulusal hava yolu, 20 Kasım - 3 Aralık 2022 arasındaki Dünya Kupası maçları sırasında Muskat ve Doha arasında birçok uçuş gerçekleştirecek." dedi.

FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
Kaynak: AA

Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman, 2022 Dünya Kupası taraftarlarının ülkeye girişlerini kolaylaştıracak program hazırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultabeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:15:34. #1.12#
SON DAKİKA: Umman, 2022 Dünya Kupası taraftarlarının ülkeye girişlerini kolaylaştıracak program hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement