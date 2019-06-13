Son Dakika Haberleri: Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerinde patlama
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Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerinde patlama

2 saat önce

– İran medyası, Umman Körfezi'nde iki patlama sesi duyulduğunu; patlamaların 2 yakıt tankerlerinde meydana geldiğini duyurdu.

Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerinde patlama, System.String[]
İran medyası, Umman Körfezi'nde iki patlama sesi duyulduğunu; patlamaların 2 yakıt tankerlerinde meydana geldiğini duyurdu. Yerel medya bunun bir saldırı sonrasında da meydana gelmiş olabileceğini; konunun araştırıldığını duyurdu.

İran haber kanalı Al-Alam TV'de yer alan habere göre, Umman Körfezi'nde iki patlama sesi duyuldu. Umman Körfezi'nde 2 yakıt tankerinin hedef alındığı düşünülüyor. Ayrıca, tanker personellerinin, saldırıya uğradıklarını duyurarak körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Dünya
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