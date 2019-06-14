Son Dakika Haberleri: Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı
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Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı

1 saat önce

Umman Körfezi'nde dün seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi.

Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı, System.String[]
Umman Körfezi'nde dün seyir halindeyken saldırıya uğrayan Japon petrol tankerinin mürettebatının havada uçuşan cisimler gördüğü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi olduğu iddia edildi.
"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin yönetim kurulu başkanı Yutaka Katada, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürdü.
Mürettebatın gördüğü uçan cisimlerin mermi olabileceğini belirten Katada, saldırının mayın ya da torpido ateşinden kaynaklandığını sanmadığını çünkü hasarın gövdenin su yüzeyinde kalan kısmında olduğunu ifade etti.
Katada, ABD'nin tankerlere mayınla saldırı düzenlendiğine ilişkin iddialarıyla ilgili de "Yanlış." ifadesini kullandı.
Tankerin ilk darbeyi makine dairesinin yakınına aldığını ifade eden Katada, ardından gelen ikinci darbenin geminin sağ ön tarafında hasara yol açtığını bildirdi.
Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanması'na yardım çağrısında bulunmuştu.
Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous" adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.
ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:28 Kaynak: AA
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