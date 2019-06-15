Son Dakika Haberleri: Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı
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Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı

4 saat önce

İngiltere'de hükümet ile ana muhalefet partisi arasında Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarına ilişkin polemik yaşanırken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD'nin İran'ın sorumluluğuna kanıt olarak sunduğu videonun yeterli olmadığını açıkladı.

Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırı, System.String[]
İngiltere'de hükümet ile ana muhalefet partisi arasında Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarına ilişkin polemik yaşanırken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da ABD'nin İran'ın sorumluluğuna kanıt olarak sunduğu videonun yeterli olmadığını açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığının dün yayımladığı açıklamayla Umman Körfezi'ndeki iki tankere yönelik saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesine ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn'den itiraz geldi.
Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Corbyn, "İngiltere Körfez'deki gerilimi düşürmek için gayret etmeli, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesiyle başlayan askeri gerilimi körüklemek için değil." görüşünü dile getirdi.
Corbyn mesajında "Tanker saldırılarıyla ilgili güvenilir delil olmaksızın, hükümetin retoriği sadece savaş tehdidini artıracaktır." ifadelerini kullandı.
Corbyn'in itirazına yine Twitter üzerinden yanıt veren Hunt ise ana muhalefet lideri için "patetik" nitelendirmesinde bulundu. Hunt, Corbyn'in "İngiltere'nin çıkarlarına, İngiliz istihbaratına ve İngiltere'nin müttefiklerine destek vermeye elinin bir türlü varmadığını" iddia etti.
İngiliz Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." ifadelerine yer verilmişti.
Alman bakandan eleştiri
Öte yandan Norveç'in başkenti Oslo'yu ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Maas da burada basına yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın saldırıdan sorumlu olduğunun kanıtı olarak gösterdiği videoyu eleştirdi.
Maas açıklamasında "Bu video yeterli değil. Gösterilenin ne olduğunu anlayabiliriz ama son karar için bu video bana yetmez." ifadelerini kullandı.
Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı
Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.
Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.
ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:56 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel
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