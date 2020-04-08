Umman koronavirüs nedeniyle başkent Muskat'ı giriş ve çıkışlara kapatacak - Son Dakika

Umman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma gününden itibaren 12 gün boyunca başkent Muskat'ı kapatma kararı aldı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Hamud bin Faysal Elbu Saidi başkanlığında toplanan Koronayla Mücadele Yüksek Komitesi, ülkedeki tüm eğitim kurumlarında çalışmalara ara verilmesinin bir sonraki duyuruya kadar devam etmesini onayladı.

Komite, ayrıca, salgın önlemleri kapsamında cuma gününden itibaren 12 gün boyunca başkent Muskat'ın giriş ve çıkışlara kapatılmasını kararlaştırdı.

Umman, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 15 Mart'tan itibaren tüm okullarda eğitimi askıya almıştı.

Umman Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan kişi sayısının 419'a çıktığını açıklamıştı. Ülkede bugüne kadar 2 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.