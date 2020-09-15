Umman, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 797'ye, Kuveyt'te 568'e, Katar'da 208'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 7 kişi daha vefat etti ve 438 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 797'ye, vaka sayısı da 90 bin 660'a yükseldi. Virüse yakalanan 185 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 84 bin 113 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 829 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 568'e, vaka sayısının ise 96 bin 301'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 718 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan hasta sayısının 86 bin 219 olduğu ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 239 kişinin enfekte olduğu, 213 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 208'e, vaka sayısının 122 bin 214'e ve iyileşen hasta sayısının 119 bin 144'e çıktığı kaydedildi.