Umman, Libya ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 28, Libya'da 11 ve Katar'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son üç günde 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 740 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 637'ye, vaka sayısı da 84 bin 509'a çıktı. İyileşen hasta sayısı ise 78 bin 912 oldu.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 572 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 199'a yükseldiği belirtilen açıklamada, enfekte sayısının 11 bin 9'a ve iyileşen hasta sayısının ise 11 artarak 1096'ya ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 258 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 117 bin 266'ya, iyileşen sayısının da 114 bin 99'a çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 194'e yükseldiği kaydedildi.