Umman Milli Günü kutlandı

Umman Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Umman'ın Ankara Büyükelçisi Kasım bin Muhammed bin Salim el Salhi'nin ev sahipliğinde bir otelde verilen davete, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.

Resepsiyon iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başladı.

Kutlama pastasının kesilmesiyle devam eden resepsiyon, yemek ikramıyla sona erdi.