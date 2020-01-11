Umman Sultanı Kabus, 79 yaşında hayatını kaybetti

Umman Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, 79 yaşında hayatını kaybeden Sultan Kabus, 2014 yılından bugüne kadar 2 kez tedavi için yurt dışına gitmiş ve 13 Aralık'ta da tedavi gördüğü Belçika'dan ülkesine dönmüştü.

Sultan'ın vefatının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Ayrıca, Sultan'ın vefatından önce yerine herhangi bir veliaht atamadığı da belirtildi.

SULTAN KABUS KİMDİR?

Umman Sultan'ı Said bin Teymur'un ilke ve tek oğlu olan Sultan Kabus, 1970'te darbeyle babasının yerine tahta çıkmıştı ve o tarihten beri ülkeyi yönetiyordu.