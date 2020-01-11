Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti - Son Dakika
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Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti

6 saat önce

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti.

Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti, System.String[]

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, yeni sultan Kabus'un kuzeni Haitham bin Tarık el-Said ilan edildi.


Umman devlet televizyonu uzun süredir kanserle mücadele eden Umman Sultanı Kabus bin Said'in sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, 79 yaşındaki Kabus bin Said'in geçtiğimiz ay Belçika'da tedavi gördükten sonra Umman'a döndüğü belirtildi.


Yeni sultan Haitham bin Tarık el-Said oldu


Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ile sultan ailesinin bir araya geldiği toplantıda hayatını kaybeden Sultan Kabus'un tahta geçmesi için önerdiği ismin yazılı olduğu zarf açıldı ve yeni sultan Haitham bin Tarık el-Said olarak ilan edildi. Kabus bin Said'in 1997 yılında verdiği bir röportajda, "İki ismi yazdım ve iki farklı zarfa koydum" açıklamasını yapmıştı. Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve sultan ailesi, Kabus 'un 'bilgeliğine ve vizyonuna' inandıklarını ifade ederek karar verdiklerini açıkladı.


Ülkede resmi işlerin askıya alındığı duyurulurken, bayrakların da 40 gün boyunca yarıya indirileceği belirtildi. - MUSKAT

Belçika, Sabah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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