Umman Sultanı Kabus bin Said toprağa verildi - Son Dakika
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Umman Sultanı Kabus bin Said toprağa verildi

6 saat önce

Umman Sultanı Kabus bin Said'in cenazesi düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Umman Sultanı Kabus bin Said toprağa verildi, System.String[]

Umman Sultanı Kabus bin Said'in cenazesi düzenlenen resmi törenle toprağa verildi.

Umman resmi televizyonunun canlı yayınladığı cenaze törenine yeni Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur ile devlet yetkilileri katıldı.

Bin Said, Büyük Camii'de kılınan cenaze namazının ardından başkent Muskat'taki sultanlık ailesine ait kabristanda defnedildi.

Umman Sultanı Kabus bin Said'in 79 yaşında vefat etmesinin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti.

Dört Arap ülkesi ulusal yas ilan etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak ülkelerinde 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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