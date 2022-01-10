Umman Sultanı tahta çıkışının ikinci yılında 229 mahkumu affetti - Son Dakika

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, tahta çıkışının ikinci yıl dönümü dolayısıyla 229 hükümlü için af ilan etti.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Sultan Bin Tarık'ın 70'i yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli davalardan hüküm giymiş 229 mahkum için af çıkardığı bildirildi.

Haberde söz konusu affın Sultan Bin Tarık'ın göreve başlamasının ikinci yıl dönümü münasebetiyle ilan edildiği kaydedildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de göreve başlamıştı.