Umman Sultanı, yetki devri ve veliaht prensin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yaptı - Son Dakika

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, iktidarın devri, veliaht prensin atanması ve yetkilerini belirleyen iki kararname çıkardı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Bin Tarık'ın Sultanlık'ta yetki devrinin istikrarın bozulmadan gerçekleştirilmesinin yanı sıra veliaht prensin atanması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi için iki kararname çıkardığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin ayrıca, "bakan ve bakan yardımcılarının icraatlarını takip edecek ve değerlendirecek Sultan'a bağlı bir kurul oluşturulmasını" içerdiği kaydedildi.

Haberde, veliaht prensin belirlenmesi konusundaki düzenlemeye ilişkin detaya yer verilmedi.

Umman'da 1970'te saray darbesiyle babasının yerine tahta çıkan Sultan Kabus, ülkeyi yaklaşık 50 sene yönetmiş ve 11 Ocak 2020'de vefat etmişti.

Sultan Kabus'un ölümünün ardından Umman Sultanlığı Milli Güvenlik Konseyi ve Sultan ailesi, Heysem bin Tarık'ı, Umman Sultanı olarak atamıştı.