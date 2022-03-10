Umman Sultanlığı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatı sona erdi - Son Dakika
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Umman Sultanlığı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatı sona erdi

10.03.2022 16:01
Umman Sultanlığı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatı sona erdi

Umman Sultanlığı'nda "Keskin Hançer" adı verilen ortak deniz tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Umman Sultanlığı'nda "Keskin Hançer" adı verilen ortak deniz tatbikatının sona erdiği bildirildi.

Umman haber ajansının (ONA) haberine göre, yıllık ortak deniz tatbikatı Umman Körfezi açıklarındaki el-Batına deniz bölgesinde gerçekleştirildi.

Ülkenin hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve deniz kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın, "dost ülkelerin" askeri gemileriyle birlikte gerçekleştirildiği kaydedildi.

Dost ülkelerle birlikte operasyonel ve eğitim deneyimlerinin paylaşımının amaçlandığı belirtilen haberde katılımcı askeri gemilerin ve mürettebatın tatbikatın bitiş noktası olarak ilan edilen Said bin Sultan Askeri Deniz Üssü'ne döndüğü aktarıldı.

6 Şubat pazar günü başlayan ortak deniz tatbikatına katılan dost ülkelerin hangi ülkeler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

ONA, 25 Şubat 2021'de yaptığı haberde, geçen yıl aynı dönemde yapılan tatbikata, İngiltere, Fransa ve ABD'den gemilerin katıldığını belirtmişti.

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DOST Partisi, Savaş, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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