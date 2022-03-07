Umman Sultanlığı'nda ortak deniz tatbikatı düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Umman Sultanlığı'nda ortak deniz tatbikatı düzenleniyor

07.03.2022 06:37
Umman Sultanlığı'nda ortak deniz tatbikatı düzenleniyor

Umman Sultanlığı'nda "Keskin Hançer" adı verilen deniz tatbikatının başladığı bildirildi.

Umman Sultanlığı'nda "Keskin Hançer" adı verilen deniz tatbikatının başladığı bildirildi.

Umman haber ajansının (ONA) verdiği bilgiye göre, Umman Körfezi açıklarındaki el-Batına deniz bölgesinde başlayan yıllık ortak deniz tatbikatı 10 Mart'a dek sürecek.

Ülkenin hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve deniz kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın, "dost ülkelerin" askeri gemileriyle birlikte yapıldığı kaydedildi.

Haberde, tatbikatın hedefinin dost ülkelerle birlikte operasyonel ve eğitim deneyimlerinin paylaşımı olduğu belirtildi.

Ortak deniz tatbikatına katılan dost ülkelerin hangi ülkeler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak ONA, 25 Şubat 2021'de yaptığı haberde, aynı tatbikata, İngiltere, Fransa ve ABD'den gemilerin katıldığını ifade etmişti.

Ayrıca, ONA bir başka haberinde Savunma İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık Al Said ile Umman Sultanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Seyf er-Rahabi'nin bugünlerde ülkeyi ziyaret eden İngiltere Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Benjamin John Key ile Muskat'ta görüştüğü belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni görüntüsü ortaya çıktı Hurda deposunu savaş alanına çeviren patlamanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

DOST Partisi, Umman, Savaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman Sultanlığı'nda ortak deniz tatbikatı düzenleniyor - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Net cevap verdi! Eski hakem Deniz Çoban, İrfan Can'a gösterilen kırmızı kartı değerlendirdi
00:27 Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum
00:22 Elektrikte yeni dönem! EPDK'den tavan fiyatı uygulaması gündemde
23:55 Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu
23:24 TFF, Fenerbahçe'nin paylaşımına jet hızıyla yanıt verdi! Trabzonspor maçı sonrası gelen yorumlara: Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 06:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: Umman Sultanlığı'nda ortak deniz tatbikatı düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement