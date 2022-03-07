Umman Sultanlığı'nda ortak deniz tatbikatı düzenleniyor - Son Dakika

Umman Sultanlığı'nda "Keskin Hançer" adı verilen deniz tatbikatının başladığı bildirildi.

Umman haber ajansının (ONA) verdiği bilgiye göre, Umman Körfezi açıklarındaki el-Batına deniz bölgesinde başlayan yıllık ortak deniz tatbikatı 10 Mart'a dek sürecek.

Ülkenin hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve deniz kuvvetlerinin katıldığı tatbikatın, "dost ülkelerin" askeri gemileriyle birlikte yapıldığı kaydedildi.

Haberde, tatbikatın hedefinin dost ülkelerle birlikte operasyonel ve eğitim deneyimlerinin paylaşımı olduğu belirtildi.

Ortak deniz tatbikatına katılan dost ülkelerin hangi ülkeler olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak ONA, 25 Şubat 2021'de yaptığı haberde, aynı tatbikata, İngiltere, Fransa ve ABD'den gemilerin katıldığını ifade etmişti.

Ayrıca, ONA bir başka haberinde Savunma İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şihab bin Tarık Al Said ile Umman Sultanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Seyf er-Rahabi'nin bugünlerde ülkeyi ziyaret eden İngiltere Kraliyet Donanması Komutanı Amiral Benjamin John Key ile Muskat'ta görüştüğü belirtilmişti.