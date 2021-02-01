Umman Sultanlığı'nın kara sınırları Kovid-19 nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak - Son Dakika

Umman Sultanlığı, Kovid-19 virüsünün yayılmasına engel olmak amacıyla aldığı tüm kara sınır kapılarını kapalı tutma kararını bir hafta daha uzattı.

Umman resmi haber ajansı ONA'nın verdiği habere göre, Kovid-19 Yüksek Komisyonu, tüm kara sınır kapılarının 8 Şubat saat 18.00'e kadar kapalı kalması kararı aldı.

Umman Sultanlığı, 18 Ocak'ta bir haftalık kapatma kararı almış, 24 Ocak'ta bu karar bir hafta uzatılmıştı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1529'a, vaka sayısı ise 134 bin 326'ya yükseldi.