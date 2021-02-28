Umman Sultanlığı ve Cibuti, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi - Son Dakika

Umman Sultanlığı ve Cibuti, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi

28.02.2021 01:39
Umman Sultanlığı ve Cibuti, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi, System.String[]

Umman Sultanlığı ve Cibuti, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu desteklediğini bildirdi.

Umman Sultanlığı ve Cibuti, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden tutumunu desteklediğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Umman ve Cibuti dışişleri bakanlıkları yayımladıkları açıklamalarda, ülkelerinin bu konuda Suudi Arabistan'ın duruşunu desteklediği kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı davasına ilişkin yargının icraatları ve çabasının değerli olduğunu ifade etti.

SPA'nın haberinde Cibuti'nin de benzeri ifadelerle Suudi Arabistan'ın yanında olunduğunun aktarıldığı belirtildi.

Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyinden de (KİK) Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'nin raporuna karşı Suudi Arabistan'ın desteklendiği mesajları verildi.

SPA, konuya dair haberlerinde ayrıca Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf tarafından da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına destek verildiği vurgulandı.

ABD istihbaratının hazırladığı ve dün kamuoyuyla paylaşılan raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu belirtilmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada ABD'nin yayımladığı raporun kesin bir dille reddedildiğini bildirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Cibuti, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Umman Sultanlığı ve Cibuti, Kaşıkçı cinayetinde ABD'nin suçladığı Suudi Arabistan'a destek verdi - Son Dakika


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