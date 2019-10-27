Umman Şura Meclisi üyelerini seçiyor

Ummanlılar, genel seçim kapsamında parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin 86 üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, ülkede, parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin dokuzuncu döneminde görev yapacak 86 üyesini belirlemek için yerel saatle 07.00'de oy verme işlemleri başladı.

Ülke genelinde 61 vilayetteki 110 merkezde elektronik oylama sistemiyle tercihlerin belirlendiği seçimlerde, 40'ı kadın 637 adayın yarıştığı belirtildi.

Oy verme işlemlerinin bugün saat 19.00'a kadar devam edeceği ifade edildi. Kayıtlı seçmen sayısının ise 713 bin 335 olduğu aktarıldı.

Şura Meclisinin sekizinci dönem seçimleri Ekim 2015'te yapılmıştı.

Anayasal monarşi ile yönetilen Umman'da parlamento, "devlet" ve "şura" olmak üzere iki meclisten oluşuyor. Sadece danışmanlık yetkisine haiz Devlet Meclisi üyeleri, sultan tarafından atanırken Şura Meclisi üyeleri ise dört yılda bir halk tarafından seçiliyor.

Umman'da 1981'den beri tek meclisin bulunduğu parlamento, 1991'de "Devlet" ve "Şura" olmak üzere iki kanatlı sisteme geçmişti.

Şura Meclisinin "danışmanlık" ile kısıtlı vazifesi, bölge ülkelerde yaşanan toplumsal olayların dar ölçüde de olsa Umman'a yansımasının ardından yönetimin gerçekleştirdiği reformlar kapsamında 2011'de "yasama ve denetleme" şeklinde genişletilmişti.