Umman, Total ve Taylandlı bir şirketle doğalgaz araştırma anlaşması imzaladı - Son Dakika
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Umman, Total ve Taylandlı bir şirketle doğalgaz araştırma anlaşması imzaladı

7 saat önce

Umman Petrol ve Gaz Bakanlığı, Fransız petrol şirketi Total ve Tayland petrol şirketi PTTEP ile doğalgaz araştırma anlaşması imzaladı.

Umman, Total ve Taylandlı bir şirketle doğalgaz araştırma anlaşması imzaladı, System.String[]

Umman Petrol ve Gaz Bakanlığı, Fransız petrol şirketi Total ve Tayland petrol şirketi PTTEP ile doğalgaz araştırma anlaşması imzaladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, anlaşma çerçevesinde ülkenin orta kesiminde yer alan 9 bin 546 kilometrekarelik bir sahada Total ve PTTEP'in ortak doğalgaz arama projesi yürüteceği kaydedildi.

Açıklamada, Total'in yüzde 80, PTTEP'in de yüzde 20 hisseye sahip olacağı proje kapsamında iki şirketin sismik araştırmalar, jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapacağı ve doğalgaz arama kuyuları kazacağı belirtildi.

Günlük 1,1 milyon varil ham petrol üretiminin yapıldığı Umman'da petrol geliri ülkenin en önemli gelir kaynağı olarak ilk sırada yer alıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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