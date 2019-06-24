Son Dakika Haberleri: Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı
Son Dakika Dünya Haber

Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı

15 dakika önce

Umman'dan bugün yapılan açıklamada; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ye ait insansız hava aracının (drone) düşmesi üzerine Trump'ın kendileri aracılığıyla İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddia, yalanlandı.

Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı, System.String[]
Umman, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracının düşürülmesinin ardından Başkan Trump'ın kendileri üzerinden İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddiayı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Sultanlık, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyor ve Amerika ile İran taraflarını sorunların çözümü için diyalog yolunu tercih etmeye davet ediyor." denildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, faizleri düşürmemesi nedeniyle ABD Merkez Bankasını eleştirdi Son Dakika! Trump'dan İran'a yeni hamle! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:23:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]