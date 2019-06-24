Umman, Trump'ın kendileri üzerinden Tahran'a saldırı uyarısı yolladığı iddiasını yalanladı
15 dakika önce
Umman'dan bugün yapılan açıklamada; Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ye ait insansız hava aracının (drone) düşmesi üzerine Trump'ın kendileri aracılığıyla İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddia, yalanlandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:08
Umman, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracının düşürülmesinin ardından Başkan Trump'ın kendileri üzerinden İran hükümetine mesaj ilettiği yönündeki iddiayı yalanladı.
Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Sultanlık, bölgedeki gelişmeleri endişeyle takip ediyor ve Amerika ile İran taraflarını sorunların çözümü için diyalog yolunu tercih etmeye davet ediyor." denildi.
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