Umman, Tunus, Bahreyn ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Umman'da 24, Tunus'ta 16, Bahreyn'de 5, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 72 saatte Kovid-19'dan 24 kişi yaşamını yitirdi ve 1543 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 909'a, vaka sayısının da 97 bin 450'ye yükseldiği ülkede, 1036 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 87 bin 801 oldu.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 16 kişi daha yaşamını yitirdi ve 786 yeni vaka kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı 207, vaka sayısı da 15 bin 178 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 585 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 241'e, vaka sayısının da 68 bin 775'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 777 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 62 bin 252'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve 851 yeni vaka tespit edildi.

Toplam can kaybının 412'ye, vaka sayısının da 91 bin 469'a yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 80 bin 544'e ulaştı.