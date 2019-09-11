Son Dakika Haberleri: Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır
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Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

30 dakika önce

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, yılda 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini "belirterek, "Birçok ülkeye satış yapıyoruz.

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Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, yılda 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini "belirterek, "Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:20 
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