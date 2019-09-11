Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır
30 dakika önce
Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, yılda 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini "belirterek, "Birçok ülkeye satış yapıyoruz.
Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, yılda 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini "belirterek, "Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:20
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