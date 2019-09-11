Umman, Türkiye ile LNG görüşmelerine hazır

Umman LNG Geliştirme Vakfı Üst Yöneticisi (CEO) Halid el Messan, yılda 10,3 milyon ton LNG ihraç ettiklerini "belirterek, "Birçok ülkeye satış yapıyoruz. Türkiye'ye LNG satışı için de olası görüşmelere hazırız" ifadelerini kullandı.