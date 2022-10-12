Umman ve ABD'li yetkililer Muskat'ta "Yemen'i" görüştü

Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Halife el-Harisi ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking Yemen'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Harisi, başkent Muskat'ta Lenderking ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de siyasi bir çözüme ulaşılması için tarafların desteklenmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ile Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan dün Al Arabiya??????? televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yemen'de ateşkesi uzatma çabalarının devam ettiğini duyurmuştu.