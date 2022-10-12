Umman ve ABD'li yetkililer Muskat'ta "Yemen'i" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Umman ve ABD'li yetkililer Muskat'ta "Yemen'i" görüştü

12.10.2022 23:56
Umman ve ABD'li yetkililer Muskat'ta "Yemen'i" görüştü

Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Halife el-Harisi ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking Yemen'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Halife el-Harisi ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking Yemen'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Harisi, başkent Muskat'ta Lenderking ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'de siyasi bir çözüme ulaşılması için tarafların desteklenmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ile Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan dün Al Arabiya??????? televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yemen'de ateşkesi uzatma çabalarının devam ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek Açıklaması Son dakika haber | Biden'dan BM Genel Kurulunun Rusya'nın kınanması kararını kabul etmesine destek Açıklaması ABD Başkanı Biden ara seçimler öncesinde 3 batı eyaletini ziyaret etti ABD Başkanı Biden ara seçimler öncesinde 3 batı eyaletini ziyaret etti BRBRÜKSEL - ABD'li yetkililerden, 'Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz' açıklaması BRBRÜKSEL - ABD'li yetkililerden, 'Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz' açıklaması
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve ABD'li yetkililer Muskat'ta 'Yemen'i' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Birleşmiş Milletler, Rusya'yı kınayan kararı Türkiye de dahil 143 ülkenin oyuyla kabul etti! 5 ülke karara karşı oy kullandı
00:24 Araç sahiplerine nefes aldıracak indirim! Motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü
00:08 CHP'li vekil, sosyal medya yasasına Meclis'te telefonunu parçalayarak tepki gösterdi
23:14 Mecliste görüşülen Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile neler değişecek? İşte sosyal medyada işlenen suçlara yönelik yeni yol haritası
23:13 Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye çıktı
23:01 İzmir'de feci olay! İçinde köpeğin kilitli olduğu kulübe yakıldı
22:56 Pençe-Kilit bölgesinden açı haber! EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş İbrahim Han şehit düştü
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
22:17 Baba-oğul tartışması kanlı bitti! Biri mezarda diğeri hapiste
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 06:41:25. #1.12#
SON DAKİKA: Umman ve ABD'li yetkililer Muskat'ta "Yemen'i" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement