Umman ve ABD "Yemen'deki krize siyasi çözümü" görüştü - Son Dakika
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Umman ve ABD "Yemen'deki krize siyasi çözümü" görüştü

14.08.2022 20:13
Umman ve ABD "Yemen'deki krize siyasi çözümü" görüştü

Umman ve ABD, Yemen'deki krizin siyasi çözüme ulaştırılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Umman ve ABD, Yemen'deki krizin siyasi çözüme ulaştırılmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Halife el-Harisi'nin başkent Muskat'ta ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Yemen'deki tarafların kendi ülkeleri ile bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrarını sağlayacak siyasi çözüme ulaşmasına yönelik çabalar ele alındı.

Açıklamada görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Uzmanlar, Umman'ın Yemen'deki çatışmanın taraflarıyla iyi ilişkilere sahip olduğunu, dolayısıyla uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin, Yemen krizinin çözümünde Muskat'ın ara buluculuk rolüne güvendiğini ifade ediyor.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki ateşkes devam ederken ülkenin güneyindeki stratejik Şebve vilayetinde 8 Ağustos'ta hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti. GGK yanlısı güçler, 11 Ağustos'ta bir açıklama yaparak Şebve'nin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umman ve ABD 'Yemen'deki krize siyasi çözümü' görüştü - Son Dakika

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