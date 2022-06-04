Umman ve İran, iki ülke deniz sınırındaki Hengam Petrol Sahası'nı geliştiriyor - Son Dakika
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Umman ve İran, iki ülke deniz sınırındaki Hengam Petrol Sahası'nı geliştiriyor

04.06.2022 20:24
Umman ve İran, iki ülke deniz sınırındaki Hengam Petrol Sahası'nı geliştiriyor

Umman ve İran'ın, iki ülke arasındaki deniz sınırında yer alan Musendem ilindeki Hengam Petrol Sahası'nı geliştirmeye çalıştığı bildirildi.

Umman ve İran'ın, iki ülke arasındaki deniz sınırında yer alan Musendem ilindeki Hengam Petrol Sahası'nı geliştirmeye çalıştığı bildirildi.

Umman Enerji ve Maden Bakanı Muhammed bin Hamed er-Ramahi, konuya ilişkin Umman resmi ajansı ONA'ya açıklamalarda bulundu.

Bakan Ramahi, Umman ile İran'ın Musendem ilinde bulunan 8 numaralı imtiyaz bölgesindeki Hengam Petrol Sahası'nı geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Ramahi, iki ülkenin alanı geliştirirken, daha fazlasını çıkarmak ve alandaki zararı azaltmak suretiyle her iki tarafa da fayda sağlayacak ortak bir geliştirme yolu olması konusunda anlaştığını vurguladı.

İran ile imzaladıkları mutabakat zaptının iki ülkeyi birbirine bağlayan doğal gaz boru hattı projesinin ve Hengam Petrol Sahası'nın geliştirilmesiyle ilgili olduğunu belirten Ramahi, mutabakat zaptının, "İran'ın yeniden ihracatta doğal gaz boru hattından faydalanma ve doğal gaz tüketmek için en iyi alternatifleri seçme ve büyük projelerin ihtiyaçlarını karşılama arzusu üzerine" imzalandığını aktardı.

İki tarafın, gaz boru hattı projesini gözden geçirmek için teknik bir ekip oluşturma konusunda anlaştığını da belirten Ramahi, 2013 yılında anlaşması imzalanan 400 kilometrelik boru hattının İran'dan Umman'a 15 yıl boyunca yaklaşık 28 milyon metreküp doğal gaz taşımasının hedeflendiğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 23 Mayıs'ta Umman'ı ziyareti sırasında iki ülke arasında petrol ve doğal gaz alanlarında iş birliğini içeren 12 anlaşma imzalanmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve İran, iki ülke deniz sınırındaki Hengam Petrol Sahası'nı geliştiriyor - Son Dakika

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