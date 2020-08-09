Umman ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 513'e, Katar'da 184'e yükseldi. Filistin'de de vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 223 kişinin enfekte olduğu, 1210 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 513'e, vaka sayısının 81 bin 580'e, iyileşenlerin 74 bin 691'e çıktığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Böylece virüsten ölümlerin 184'e ulaştığını bildiren Bakanlık, vaka sayısının da 297 artarak 112 bin 947 olduğunu aktardı.

Bakanlık, tedavisi tamamlanıp iyileşenlerin sayısını da 109 bin 709 olarak açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 277 kişiye virüs bulaştığı, 239 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 18 bin 648'e, iyileşenlerin 10 bin 39'a ulaştığı bilgisi paylaşıldı.