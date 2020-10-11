Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı Umman'da 1038'e, Libya'da 631'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 48 saatte 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 1761 kişide virüs tespit edildiği, 1109 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 1038'e, vaka sayısının 105 bin 890'a, iyileşen kişi sayısının 92 bin 840'a yükseldiği ifade edildi.

Libya

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1026 kişide virüs tespit edildiğini, 247 kişinin iiyleştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 631'e, vaka sayısının 42 bin 712'ye, iyileşenlerin sayısının ise 24 bin 38'e ulaştığı kaydedildi.