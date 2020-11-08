Umman ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Açıklamada, vakaların 134 bin 203'e yükseldiği, iyileşenlerin 131 bin 276'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 190 kişinin enfekte olduğu, 201 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 929'a, vakaların 68 bin 117'ye, iyileşenlerin 40 bin 119'a çıktığı kaydedildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 1078 kişinin enfekte olduğu, 870 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1301'e, vakaların 118 bin 140'a, iyileşenlerin 108 bin 681'e yükseldiği ifade edildi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 973 kişinin enfekte olduğu 1313 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman 1301'e, Libya 'da 929'a yükselirken Katar 'da vaka sayısı arttı.

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